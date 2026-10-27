Premieră pentru un aeroport regional din România: Peste 3 milioane de pasageri, la Cluj, pentru al patrulea an la rând

Premieră pentru un aeroport regional din România: Peste 3 milioane de pasageri, la Cluj, pentru al patrulea an la rând. Sursa colaj foto: capturi video Antena 3 CNN

Aeroportul din Cluj-Napoca bate un nou record. Pentru al patrulea an la rând, Aeroportul Internațional "Avram Iancu" a trecut de pragul de 3 milioane de pasageri – o premieră pentru un aeroport regional din România. Iar pentru viitor, Clujul țintește şi mai sus: primul zbor transatlantic, direct spre New York.

Pasagerul cu numărul 3 milioane a aterizat pe 19 octombrie la Cluj, cu un zbor venit de la București. Anul trecut, același prag fusese atins abia pe 6 noiembrie. Aeroportul Internațional "Avram Iancu" Cluj își consolidează astfel poziția de al doilea cel mai important din țară, după Otopeni. Următorii pași sunt extinderea pistei, un nou terminal de plecări și primul zbor spre New York.

"Este rezultatul unei munci de-a lungul timpului. De peste 20 de ani lucrăm la acest aeroport și, iată, este un proiect care ar putea fi copiat în România, ca proiect de țară. Este o continuitate în proiectele noastre, o atragere de companii, trasee și rute noi și, iată, printr-o dezvoltare accentuată, putem să spunem că astăzi aeroportul are propriul destin. Vom continua cu extinderea pistei, vom continua cu noul terminal de plecări. De asemenea, vom continua cu regularizarea Someșului și noi sperăm ca, în trei ani, să ne atingem acel deziderat pe care îl avem și unii astăzi zâmbesc și anume: primul zbor de la Cluj la New York", a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Conducerea aeroportului spune că negociază cu noi companii aeriene. Una dintre noile rute a fost deja anunțată.

"În continuare, avem un marketing agresiv, dezvoltăm infrastructura. Recent, împreună cu el, Serbia, am anunțat zborul Cluj-Belgrad, începând de anul viitor, din 31 mai, patru zboruri pe săptămână – o realizare deosebită, pentru că Air Serbia oferă foarte multe conexiuni complementare față de companiile pe care le avem în prezent. Belgrad este de mare interes pentru clujeni, pentru regiunea pe care o deservim", a precizat David Ciceo, director Aeroportul Internațional "Avram Iancu" din Cluj-Napoca pentru Antena 3 CNN.

Și pasagerii se declară mulțumiți de condițiile din aeroport.

"Mi se pare că sunt condiţii bune. Există scaune unde putem aştepta", a spus un străin care se afla pe aeroportul clujean.

Întrebat despre condiţiile şi serviciile din aeroportul din Cluj, un tânăr a afirmat: "Sunt bune, îmi place, zbor acum singur la Munchen", iar alt călător a spus: "Indicaţiile sunt clare. Este bine, din punctul meu de vedere".

Până la sfârșitul anului, reprezentanții aeroportului și ai Consiliului Județean estimează că pe Aeroportul din Cluj vor trece peste 3,5 milioane de pasageri.