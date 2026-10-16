Un elev din Constanța a câștigat aurul la Olimpiada Internațională de AI. Alex a concurat cu peste 400 de liceeni din 100 de țări

Alex Thury Bulrileanu. Foto: Antena 3 CNN

Aur pentru România la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială. Un elev din Constanța a urcat pe podium după o competiție la care au participat peste 400 de liceeni din 100 de țări. Alexandru Burileanu învață la Colegiul Național "Mircea cel Bătrân", iar medalia de aur este doar o etapă. Vrea să studieze inteligența artificială în străinătate, apoi să se întoarcă în România.

Pentru Alex, drumul spre aur a început cu experimente făcute încă de la 11 ani. Astăzi, la 18 ani, se numără printre cei mai buni liceeni din lume la inteligență artificială. La Astana, concurenții au avut de rezolvat șase probleme, în două zile, de la procesarea imaginilor și a textului până la algoritmi de machine learning.

Cel mai greu nu a fost însă doar nivelul problemelor, ci și presiunea concursului.

Alex Thury Bulrileanu: Cel mai greu mi s-a părut presiunea aceea, presiunea constantă asupra noastră, mai ales că în prima zi au fost niște probleme tehnice și ne-au ținut un pic mai mult. Mi se pare că am stat un pic peste 7 ore la probă și rezolvăm probleme, dând acolo soluție peste soluție peste o soluție și încercând să iei cât mai multe puncte.

Efortul a fost răsplătit cu aurul și cu titlul de cel mai bine clasat român din competiție. Alex spune că inteligența artificială este deja peste tot în jurul nostru. Nu crede însă că tehnologia ar trebui să înlocuiască gândirea umană.

Alex Thury Bulrileanu: Nu consider că inteligența artificială ne poate înlocui complet, dar sunt de acord că ne poate optimiza unele chestii și le poate automatiza, dar mereu va fi, sau cel puțin în momentul ăsta, nevoie de un om să verifice ce a făcut inteligența artificială.

Pentru olimpiadă, Alex a învățat inclusiv din cursuri universitare și resurse online, lucruri care nu se predau încă la liceu. Planurile lui sunt deja conturate: facultate în străinătate, în informatică și inteligență artificială, apoi întoarcerea în România. Și nu este singurul elev de la "Mircea cel Bătrân" care face performanță. Colegiul a devenit o adevărată pepinieră pentru pasionații de tehnologie, iar mulți dintre ei își descoperă singuri domeniul și învață lucruri care depășesc cu mult programa școlară.

David, elev: Eu, sincer, lucrez zilnic. Îmi place să-mi ocup timpul liber cu chestia asta. Când intri în cercul ăsta, îți faci prieteni în același cerc și ieșiți sau vorbiți pe internet tot despre chestia asta. Este ca și cum ai socializa, dar pe o chestie care ție îți place.

Janetta Bărăitaru director adjunct C.N. Mircea cel Bătrân: Orice rezultat de genul acesta la nivel internațional are în spate munca de acasă, munca extra-școlară. Rezultatul este conjugarea eforturilor elevului, ale profesorilor și, desigur, munca elevului în autonomie. Elevul este chiar și un autodidact.

De la inteligență artificială și securitate cibernetică până la matematică, fizică, astronomie și informatică, elevii colegiului continuă să obțină rezultate la competiții naționale și internaționale.