George Simion a dezvăluit câți bani a strâns la nuntă, cum îi va folosi și cum va trece darul de nuntă în declarația de avere

"În numerar, am strâns 72.000 de euro. În total, darul de nuntă, cum a dat domnul Gigi Becali, cum a fost spectacolul pirotehnic, cum a fost apă, berea, o să ajungă în jur de 400.000 de euro. Acești bani îi voi trece transparent în declarația de avere, așa cum mă obligă legea", a spus George Simion, la Antena 3.

"Invit pe toată lumea să vadă exact cum am organizat și, din unele puncte de vedere, să dăm lecții și de marketing politic și de organizare.

Eu am anunțat, în luna februarie a anului viitor vom pune pe roate un spital mobil. Fac un apel că oamenii să doneze pentru realizarea acestui spital și vom folosi toate resursele pe care le avem la dispoziție, pentru a pune românilor care nu au acces la servicii medicale, pentru că stau în localități îndepărtate, nu mai există dispensare, sunt foarte mulți care nu se pot deplasa, să le punem la dispoziție acces la tratament medical.

În luna februarie vom începe.", a mai anunțat liderul AUR.

Dan Tănasă, parlamentar AUR, a zis că el nu a dat niciun dar de nuntă prietenului său.

"Nu am dat niciun leu la nuntă. Am participat, am ajutat în alt mod", a mai spus Dan Tănasă.

