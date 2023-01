Ce ne aduce anul 2023. Numerologul Romeo Popescu: "E un an de decizii. N-are nicio treabă cu 2022"

Numerologul Romeo Popescu a făcut previziuni pentru 2023 în cadrul emisiunii Subiectiv de la Antena 3 CNN.

Sursa foto: Antena 3 CNN

"2022 a fost un an concluzie, 2023 este un an de început. (...) 2022 a fost un an concluzie în urma unor evenimente care s-au desfășurat în 2020, în 2021 și iată că în 2022 a fost o concluzie. În 2023 va începe iarăși o perioadă de trei ani de zile, 2023, 2024, 2025 în care această grupare de trei ani de zile va spune ceva. (...)

Destul de interesant e 2023, n-are nicio treabă cu 2022. Este total diferit, concluziile care s-au tras în ceea ce privește desfășurarea activităților în 2022 vor fi dezbătute, să spunem așa, în 2023 și se vor lua decizii care vor amprenta societatea noastră și pe noi înșine.

E un an de decizii și un an de început", a spus numerologul Romeo Popescu, duminică seară, la Antena 3 CNN.

Numerologul spune că 2023 este un an spiritual în care vom vedea lucruri ascunse.

"Anul universal 7 (2023 - n.red.) este un an spiritual, dar nu în sensul că te duci acum și te rogi, în sensul în care tu vezi lucrurile pe care nu le-ai văzut până acum. Vezi și lucruri ascunse care până acum zici că au fost lângă tine, dar nu le-ai văzut absolut deloc.

Deci este un an care se duce în zona aceasta de profunzime. 7 este o cifră care nu acceptă compromisuri, ceea ce înseamnă că și este o cifră de aer, adică este peste tot și niciunde", a spus Romeo Popescu.

Numerologul Romeo Popescu: 2023, an al singurătății!

"7 (2023 - n.red.) este un an al singurătății. Adică, dacă nu știi cum și în ce fel, mai bine stai liniștit în pătrățica ta și vezi ca observator ce se întâmplă.

Acest element de aer este secondat de un element de foc", a mai spus el.