Tragedie în Vaslui: Un copil de doar 8 ani a murit carbonizat, iar bunica lui e în stare gravă, după ce le-a luat foc casa

Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost un scurtcircuit. FOTO: Captură Antena 3 CNN

Un copil de numai opt ani din Vaslui a murit carbonizat, iar bunica sa în vârstă de 57 de ani a ajuns la spital cu arsuri grave, după ce locuinţa lor a fost cuprinsă de flăcări uriaşe în timp ce dormeau.

Alarma a fost dată la miezul nopţii de vecinii care au fost neputincioşi până la sosirea echipajelor de salvare.

În cele din urmă, după ce au reuşit să stingă o parte din flăcări, pompierii au reuşit să intre şi s-o salveze pe femeie, însă băieţelul a fost găsit fără suflare.

Unchiul copilului: „Nepotul meu e mort, mama e în spital cu arsuri, nu știu ce s-a întâmplat.”

Vecină: „Când am venit ardea acoperișul tot sus. Când am văzut că nu putem face nimic am început să scoatem animalele afară, pentru că am zis măcar să se salveze ceva. Domnii de la pompieri i-au scos pe amândoi, noi nu am putut să intrăm să îi ajutăm.”

La locul producerii incendiului au fost trimise două autospeciale de stingere cu apă şi spumă şi un echipaj de prim-ajutor SMURD, încadrate cu 11 militari, dar şi o ambulanţă aparţinând SAJ Vaslui.

„La sosirea echipajelor de intervenţie, incendiul se manifesta generalizat la întreaga locuinţă, pe aproximativ 100 de metri pătraţi. Din nefericire, în incendiu au fost surprinse două persoane. Este vorba despre un copil, găsit carbonizat de către echipajele de intervenţie, decedat, şi o femeie, conştientă iniţial, dar cu arsuri pe faţă, membre şi trunchi. Ulterior, starea acesteia s-a deteriorat, femeia a devenit inconştientă, fiind preluată de echipajul de prim-ajutor SMURD şi transportată de urgenţă la Compartimentul de Primiri Urgenţe Bârlad. La caz a fost direcţionată şi o ambulantă de terapie intensivă mobilă SMURD pentru sprijin”, a precizat purtătorul de cuvânt al ISU Vaslui, Ionela Boghiţă.

Potrivit primelor cercetări efectuate de pompieri, cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost un scurtcircuit.