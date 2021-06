Sorin Grindeanu dezvăluie planul PSD pentru dărâmarea Guvernului Cîțu

"Sunt aproximativ 20 de voturi lipsă. Țin neapărat să mulțumesc partenerilor sociali cu care am avut dialog noi, PSD, în această perioadă, și care ne-au dat observații pe care le-am inclus în textul moțiunii, fie că vorbim de patronate, de sindicate, de IMM-uri. Aportul lor ne-a fost de folos.

Eu am credința următoare: pe toate sondajele 70% dintre români, inclusiv parlamentari, spun că România merge într-o direcție greșită. Sigur că, dacă e să ne referim strict la PNL, de exemplu, probabil că în acest moment sunt mulți parlamentari PNL care își dau seama că acest Guvern a eșuat", a spus Sorin Grindeanu.

Întrebat dacă se bazează pe conflictul din interiorul PNL și dacă poate numi un liberal care ar vota moțiunea, Sorin Grindeanu a răspuns:

"Ne bazăm în primul rând pe o bună credință a multora dintre cei din PNL, nu a tuturor. Dincolo de discursuri, este evident ce s-a întâmplat în aceste șase luni. Credeți că i-aș face un bine dacă l-aș nominaliza acum?", a spus Grindeanu.

Marcel Ciolacu a afirmat, luni, că există semnale că și parlamentari din PNL ar vrea să voteze moțiunea de cenzură.

„Vom continua negocierile. Am terminat negocierile cu partenerii sociali, deoarece am vrut să vedem în primul rând de la patronate, de la IMM-uri, de la sindicate, dacă este oportun să depunem o astfel de moțiune de cenzură. Cu toții au spus foarte clar că este oportun să depunem moțiunea de cenzură și acest guvern să plece. Am negociat textul moțiunii, l-am finalizat cu partenerii sociali, cu ceilalți parteneri și cu grupul AUR. Se vor regăsi pasaje de la fiecare cuprinse în moțiune”, a spus Marcel Ciolacu.

Președintele PSD a subliniat că, dacă moțiunea de cenzură va trece, PSD este pregătit să vină cu o propunere de prim-ministru și are 10 zile pentru o nouă majoritate.

„Constituțional, sunt multe variante, se poate și un guvern minoritar, se poate crea o nouă majoritate, se pot face alegeri anticipate. (...) Avem oamenii pregătiți, avem discuții cu toți partenerii sociali și știm care sunt în acest moment prioritățile României și avem capacitatea de a doua zi să putem guverna”, a spus Ciolacu.

