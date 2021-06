Tudor Gheorghe, despre efectele pandemiei: "Pe cei curaţi i-a făcut mai curaţi, pe cei murdari i-a murdărit şi mai mult"

Tudor Gheorghe a mărturisit că pandemia i-a luat oportunitatea de a mai face spectacole de care ii este foarte dor. Trecut prin COVID-19, artistul s-a declarat nemulțumit de cum au gestionat autorităţile toată situaţia. Mai mult, în pandemie, rapsodul şi-a pierdut şi soţia.

Întrebat ce a mai rămas din oameni în materie de prietenie, socializare, empatie după pandemie, rapsodul Tudor Gheorghe a spus că anumite emoții si trăsături au fost scoase la iveală.

„Pe cei curați i-a făcut mai curați pe cei murdari i-a murdărit și mai tare. Adică faptul că am rămas pe frică, teamă care este încurajată și de dialogurile astea absolut ciudate de multe ori pe canalele de televiziune.

Aici este pericolul! Sunt oameni formatori de opinie și atunci când doi oameni cunoscuți, în care lumea crede, au început să se certe între ei pe această temă că injecția face rău, că vaccinarea nu aduce decât nenorocire, este o iluziile iar altul spune sunteți proști, nu numai așa putem scăpa.

Eu am trecut prin boală și după o lună și jumătate mi-am făcut amândouă doze și am știut de ce le fac. Am crezut că este bine și cred în continuare", a spus Tudor Gheorghe la Antena 3.

Întrebat cum crede că au gestionat guvernații pandemia, rapsodul a precizat că decidenţi nu au dat dovadă de umanitate.

„Îmi displace faptul că nu știu din ce cauză oamenii ăștia politici nu au chestia asta umană, adică de a veni în fața camerei de luat vederi să ne spună așa: bă fraților, e rău. Hai să facem un efort comun să vedem dacă vom găsi calea spre bine. Hai să vedem cum e, hai să mai răbdăm două săptămâni de zile cu masca pe figură și ajungem la 5 milioane. Echilibrul ăsta a fost rupt", este de părere Tudor Gheorghe.

