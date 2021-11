Narcisa Suciu, povestea primei sale cărți: ”Mi-am dat seama că nu știu multe lucruri despre mama”

Narcisa Suciu spune că a început să lucreze la carte după ce a adunat mai multe întrebări pe un caiet. Pierderea mamei în tinerețe a adus-o în punctul în care prin cartea sa își dorește să încurajeze mamele și fiicele să se cunoască mai bine.

„Eu nu am apucat să o întreb pe mama lucruri, pentru că eu când am pierdut-o pe mama aveam 17 ani, iar mama avea 50. Pe măsura ce fiica mea creștea și îmi punea întrebări despre mama, am început să îmi dau seama că nu știu multe lucruri despre mama și mi-am dat seama că nu aș vrea să se perpetueze asta și în familia ei. Aș vrea să le poată spune cum era mama ei. Pentru că niciodată nu apuci să afli tot, am început să scriu întrebările astea cu pixul pe caiet și pe urmă mi-am dat seama că ar putea fi o carte.”

