500.000 de evrei ultra-ortodocși au participat la înmormântarea unui rabin. S-a soldat cu 47 de oameni răniți și un copil pierdut

Rabinul Chaim Kanievsky, o autoritate în domeniul dreptului evreiesc, a murit vineri, la vârsta de 94 de ani, în Bnei Brak, o suburbie ultra-ortodoxă din apropierea capitalei comerciale a Israelului.

Încercând să țină în frâu mulțimea, zeci de polițiști au format un scut în jurul dubei care transporta cadavrul rabinului, în timp ce vehiculul se strecura spre cimitir.

The largest funeral in #Israel’s recent history. Rabbi Chaim Kanievsky, Venerated Talmudic Scholar, Dies at 94. pic.twitter.com/TUySSCfUgl