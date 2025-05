Vreme de iarnă la jumătatea lui mai. La Miercurea Ciuc, termometrele au arătat -1 grad Celsius. În Maramueș e zăpadă

Săptămâna începe cu vreme deosebit de rece în aproape toată ţara.FOTO: Colaj foto Antena 3 CNN

Săptămâna începe cu vreme deosebit de rece în aproape toată ţara. Temperaturile vor fi neobişnuit de scăzute pentru această perioadă. Sunt anunţate ploi în mai multe zone, în timp ce la munte va ninge. Vremea a fost instabilă şi în weekend. La Miercurea Ciuc, termometrele au arătat minus un grad Celsius. În zonele montane, localnicii au revenit la hainele de iarnă.

Locuitorii din Miercurea Ciuc au avut parte de o noapte de iarnă, cu temperaturi de -1 grad Celsius, cea mai scăzută valoare înregistrată în România seara trecută.

Oamenii spun că au făcut focul în sobă sau au pornit centralele.

În județul Prahova, ultimele zile au venit cu temperaturi scăzute, astfel oamenii au repornit centralele. Mulți spun că nu sunt deranjați doar de frig, ci și de faptul că temperaturile cresc sau scad radical de la o zi la alta.



"Am setat pentru fiecare cameră o temperatură amiabilă. Să ne fie bine tuturor, deoarece afară temperaturile sunt destul de scăzute Având în vedere temperaturile scăzute din ultima perioadă, am considerat oportun să pornesc centrala mai ale, că am doi copii, iar confortul lor este esențial pentru mine".

"Fac focul constant în cafenea tocmai ca să creăm un ambient plăcut, astfel încât clienții atunci când ajung să se simtă bine, să nu-mi ceară vreo pătură".

"Problema cea mai mare mi se pare că avem o zi cu temperaturi de 20° apoi avem o zi în care avem 10, 5 sau 6. cumva nu mai înțelegi nimic din ce se întâmplă și nici organismul cu atât nu mai înțelege nimic".

În Borșa, în pasul Prislop, s-a depus un strat proaspăt de zăpadă.

În ultimele zile, în zonele montane din județul Maramureș a nins. Meteorologii avertizează că în perioada următoare în zonă vor fi temperaturi deosebit de reci, brumă și lapoviță.