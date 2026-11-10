A reușit să intre și să iasă de 16 ori din Canada cu un pașaport fals. Greșeala care l-a dat de gol pe un tânăr de 22 de ani

2 minute de citit Publicat la 14:19 10 Noi 2026 Modificat la 14:19 10 Noi 2026

Tânărul în vârstă de 22 de ani, a pledat vinovat la începutul acestui an pentru încălcarea Legii privind cetățenia canadiană. FOTO: Profimedia Images

Un cetățean ghanez a fost condamnat la doi ani de închisoare în Canada după ce a folosit un pașaport canadian obținut prin fraudă pentru a intra și a ieși din țară de 16 ori, în decurs de 15 luni. Tânărul, în vârstă de 22 de ani, a fost identificat după ce a prezentat autorităților americane un permis de rezidență permanentă fals, emis pe aceeași identitate fictivă folosită pentru obținerea pașaportului, potrivit cbc.ca.

Jefferson Zormelo, în vârstă de 22 de ani, a pledat vinovat la începutul acestui an pentru încălcarea Legii privind cetățenia canadiană. Luni, la Calgary, judecătoarea Karen Molle a declarat că fapta lui Zormelo „atacă integritatea sistemului canadian de acordare a cetățeniei”.

„Infracțiunea a pus în pericol siguranța publică și securitatea națională”, a subliniat Molle. „Folosirea frauduloasă a pașapoartelor canadiene afectează reputația internațională a Canadei.”

Ținând cont de perioada petrecută deja în arest, Zormelo mai are de executat aproximativ 14 luni de închisoare.

A folosit aeroporturile din Montreal, Toronto și Halifax

Zormelo a venit în Canada în 2021, în baza unui permis de studii.

În 2024, când autoritățile au stabilit că acesta nu mai era înscris la o instituție de învățământ, a fost emis un ordin de excludere în vederea îndepărtării sale de pe teritoriul țării, potrivit unei declarații comune privind faptele, depuse în cadrul procedurii de recunoaștere a vinovăției.

Ulterior, acesta a obținut documente de identitate, inclusiv un certificat care atesta cetățenia, pe un nume fals, și le-a folosit pentru a obține un pașaport canadian. Documentul a fost emis în decembrie 2024 pe numele Mitchell Leblanc.

În următoarele 15 luni, Zormelo a intrat și a ieșit din Canada de 16 ori, folosind pașaportul emis pe numele Leblanc. El a tranzitat aeroporturile internaționale din Montreal, Toronto și Halifax.

În aprilie 2026, a fost arestat de agenții Agenției pentru Servicii de Frontieră a Canadei, în Calgary, după ce le-a prezentat oficialilor de la Consulatul SUA un card fals de rezident permanent, emis pe numele Leblanc.

Ulterior, agenții au percheziționat camera de hotel a lui Zormelo și au descoperit, printre altele, pașaportul obținut prin fraudă.

„Infractorii inteligenți reprezintă un risc mai mare”

Procurorul Tyler Lord ceruse o pedeapsă de cinci ani de închisoare.

Avocatul apărării, Devin Frank, i-a solicitat instanței să ia în considerare o pedeapsă echivalentă cu perioada deja petrecută în arest, respectiv nouă luni de închisoare. El a argumentat că clientul său a avut o copilărie dificilă în Ghana, marcată de sărăcie și abuzuri.

Judecătoarea a remarcat că Zormelo era „disperat să trăiască și să muncească în Canada”.

În cele din urmă, Molle a enumerat mai mulți factori agravanți, inclusiv faptul că Zormelo și-a folosit inteligența pentru a comite o fraudă „sofisticată și elaborată”.

„Infractorii inteligenți reprezintă un risc mai mare pentru siguranța publică”, a declarat Molle.