Foreign Policy: Petrecere preelectorală la reședința ambasadorului român în SUA

La petrecere au existat și figurine ale celor doi candidați la alegerile prezidențiale / sursă foto: foreignpolicy.com

La eveniment au fost cocktailuri cu tematică democratică, republicană și prezidențială. Sarmale românești tradiționale alături de mini-cheeseburger cu stegulețe americane. Au existat și figurine ale celor doi candidați prezidențiali americani—vicepreședinta Kamala Harris și fostul președinte Donald Trump—cu steaguri ale Uniunii Europene, Americii, României și NATO în spatele lor, potrivit foreignpolicy.com.

Un televizor din curte difuza Fox News, în timp ce un televizor din interior difuza CNN. Posterele afișau mesajele „Alegeri 2024” și „Votul tău este vocea ta”, însoțite de simboluri roșii, albe și albastre ale elefanților și măgarilor, reprezentând partidele republican și democratic.

Playlist-ul includea „The Times They Are A-Changin” de Bob Dylan, „Imagine” de John Lennon și „Waiting on the World to Change” de John Mayer.

Ca toate ambasadele din Washington, D.C., și din întreaga lume, misiunea diplomatică a României în capitala SUA așteaptă cu interes și observă îndeaproape competiția dintre Trump și Harris.

Totuși, petrecerea cu cocktailuri preelectorale organizată luni seară la reședința ambasadorului român, Andrei Muraru, a avut ca scop să transmită un sentiment de calm și chiar relaxare înainte de ceea ce se preconizează a fi câteva zile tensionate și posibil haotice după închiderea urnelor.

„Toată lumea din România știe cine este RFK Jr.,” a spus Muraru, stârnind râsete, referindu-se la menționarea țării de către fostul candidat independent în discursul său de suspendare a campaniei din august. Muraru a continuat cu o glumă despre cel mai cunoscut nume românesc pentru americani: „Dracula nu a apărut în această alegere”.

Dar ambasadorul a amintit rapid publicului de miza pe care țara sa și altele o au în această alegere. „Washingtonul stabilește tonul, și la Washington ne uităm ca la un model de conducere,” a spus el.