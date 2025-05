Ucrainienii au atacat cu drone Moscova, înainte de Parada Victoriei a lui Putin

Mai multe drone au fost lansate din Ucraina asupra Moscovei, cu doar patru zile înainte de parada militară de Ziua Victoriei, au anunţat autorităţile ruse, conform publicaţiei The Kyiv Independent. Unităţile de apărare aeriană ale Rusiei au distrus patru drone ucrainene care zburau spre Moscova, a declarat luni dimineaţa primarul capitalei ruse.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a scris pe Telegram că apărarea antiaeriană "a respins un atac cu patru drone care zburau în direcţia Moscovei", fără a provoca daune sau a face victime.

Jurnaliştii de la The Kyiv Independent au mai relatat că Serghei Sobianin a precizat că dronele ucrainene au fost doborâte în apropierea orașului Podolsk și nu au fost înregistrate victime sau daune. Atacurile, care au avut loc în dimineața zilei de 5 mai, au perturbat, potrivit relatărilor, activitatea de la aeroporturile din Moscova. A fost activat un plan de urgenţă pe Aeroporturile Internaţionale Vnukovo şi Domodedovo. Videoclipuri distribuite pe rețelele sociale ruse au păstrat sunetul sistemelor de apărare aeriană din zonă.

Drone attacks on Moscow.



Moscow Mayor Sobyanin reported that four drones were shot down over Podolsk. Russia activated the “Carpet” (Kover) emergency air defence plan at both Vnukovo and Domodedovo airports.



So… is this a rehearsal for Victory Day? pic.twitter.com/wd09OvXD7m