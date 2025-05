Ruşii au atacat masiv Kievul: 11 morţi, printre care se află şi doi copii, după incendiile de proporţii

Ruşii au lansat în noaptea de sâmbătă spre duminică un atac masiv cu drone asupra Kievului. 11 oameni, printre care doi copii, au murit în urma bombardamentului, au anunţat oficiali şi militari din capitala Ucrainei, citaţi de Reuters, conform Agerpres. Presa internaţională a mai relatat că au avut loc incendii de proporţii în mai multe clădiri rezidenţiale şi numeroase maşini au luat foc în toată capitala ucraineană.

Şeful administraţiei militare din Kiev, Timur Tkachenko, a anunţat pe social media că resturile căzute de la dronele distruse au provocat mai multe incendii la clădiri rezidenţiale din districtele Obolonskyi şi Sviatoshynskyi din Kiev.

Martorii au povestit într-un interviu că au auzit mai multe explozii, aparent provocate de lovituri ale apărării antiaeriene, potrivit presei internaţionale.

Another night of Russian terror across Ukraine as Russians target homes and shopping centers.



▪️ Kyiv: The death toll from the night attack has risen to 11, including 2 children. In the Obolonsky district, the Dream Town shopping center and nearby homes were damaged.



