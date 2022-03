Ambasada României la Washington sărbătoreşte 25 de ani de la lansarea parteneriatului strategic România - Statele Unite ale Americii

"Principalele evenimente incluse în program vor fi dedicate ariilor de cooperare bilaterale aferente agendei de securitate și agendei de prosperitate – cu evenimente care vor acoperi domeniile de securitate și apărare, energie, economie și investiții, inovație și cercetare, incluzând însă și agenda de democrație și evenimente culturale, dar și întărirea relațiilor la nivel interuman.

O serie de demersuri instituționale vor fi derulate în tandem, menite să crească vizibilitatea acestui moment aniversar, inclusiv prin implicarea Administrației, a Congresului și a altor instituții federale și statale americane. De asemenea, ambasada va coopta o serie de think tank-uri americane reprezentative în organizarea unor mese rotunde și dezbateri menite să aducă în prim-plan momentele în care România s-a remarcat în cei 25 de ani de parteneriat strategic prin capacitatea de a promova viziunea comună transatlantică în domeniile securităţii, energiei, democraţiei şi valorilor umane.

Ambasada României anunță și organizarea unor ceremonii de decorare a unor personalități româno-americane care au adus contribuții semnificative în dezvoltarea parteneriatului dintre România și Statele Unite. Un website dedicat momentului aniversar va fi lansat, care va cuprinde atât calendarul evenimentelor, cât și informații importante referitoare la Parteneriatul Strategic. Ambasada României a atras o serie de sponsori, parteneri media și companii partenere – atât americane, cât și românești – care vor oferi sprijin financiar și instituțional pe parcursul seriei de evenimente aniversare.

Evenimentele culturale incluse în program vor fi organizate împreună cu Institutul Cultural Român din New York, implicând și instituții culturale americane de prestigiu. Pe lista evenimentelor anunțate se numără Festivalul „Weekend românesc pe malul Potomacului”; un concert-spectacol susținut de Marius Mihalache Band; un eveniment expozițional și concert însoțite de lansarea unui disc aniversar “Electrecord – Romania in Vinyl Covers”, dedicate celei mai mari și mai vechi companii de înregistrări audio din România; “Festivalul de Film Românesc” din Washington, D.C.; un spectacol de tip video mapping care va evoca momente semnificative ale relațiilor româno-americane din ultimii 25 de ani, printr-un joc de lasere proiectate pe suprafața exterioară a National Gallery of Art din capitala americană.

Totodată, ambasada intenționează să consolideze parteneriatul cu comunitatea româno-americană prin continuarea turneului “50 States, One Community” în statele americane și în rândul comunităților de români, turneu pe care ambasadorul Andrei Muraru l-a început anul trecut și care a inclus până acum șase state americane. Prin acest turneu, ambasada și-a propus să cunoască specificul, dorințele și necesitățile fiecărei comunități românești din SUA, precum și să exploreze oportunitățile de cooperare, investiții și schimburi culturale la nivel statal. În același timp, ambasada dorește să folosească momentul aniversar ca un cadru de apreciere a contribuțiilor americanilor și al românilor americani și de recunoaștere a rolului acestora în susținerea României", se arată într-o informare emisă de Ambasada României la Washington.