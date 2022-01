Antena 3 › Externe › Ambasada Rusiei în SUA reacționează: ”Acuzația că se pregătește un pretext pentru invadarea Ucrainei este nefondată” Ambasada Rusiei în SUA reacționează: ”Acuzația că se pregătește un pretext pentru invadarea Ucrainei este nefondată”

Sursa foto: Facebook/ Embassy of Russia in the USA

Ambasada Rusiei în Statele Unite ale Americii a reacționat, după acuzațiile conform cărora Moscova pregătește un pretext pentru a invada Ucraina. Diplomații au transmis că acestea sunt ”nefondate”.