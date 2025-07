UE pregătește un nou regulament pentru pasageri. Adina Vălean: „Am introdus un formular unic pentru despăgubiri și compensații”

Noul pachet legislativ propus în Parlamentul European vizează o responsabilizare mai clară a companiilor care vând bilete / foto: Getty Images

Adina Vălean, europarlamentar și fost comisar european pentru Transporturi, a explicat, în cadrul emisiunii BE EU de la Antena 3 CNN, noile reguli aflate în dezbatere la nivel european privind drepturile pasagerilor. Potrivit acesteia, regulamentul urmărește responsabilizarea clară a companiilor față de călători, mai ales în caz de întârzieri sau anulări, și introducerea unor măsuri concrete pentru persoanele cu dizabilități.

Invitată la emisiunea BE EU de la Antena 3 CNN, Adina Vălean a explicat că noul pachet legislativ propus în Parlamentul European vizează o responsabilizare mai clară a companiilor care vând bilete, mai ales în cazul călătoriilor multimodale (de exemplu avion + tren), dar și un formular unic pentru despăgubiri, eliminarea birocrației și consolidarea drepturilor pasagerilor vulnerabili.

„Ați menționat că am fost comisar pentru transporturi și, deși, în momentul respectiv pasagerii în Uniunea Europeană se bucurau de un set de drepturi destul de bine definit, am propus un regulament nou, pe care acum ajung ca europarlamentar, să-l dezbat și să-l votez în Parlamentul European pentru îmbunătățirea acestor drepturi ale pasagerilor. Ar trebui spus, este încurajator pentru noi, europenii, să știm că, de fapt, suntem singura zonă din lume care are un set complet de drepturi pentru pasageri, nicio altă regiune. Îmi aduc aminte că fostul președinte al Statelor Unite, Joe Biden, lăuda drepturile pasagerilor din Uniunea Europeană, legislația și chiar dorea să introducă și el ceva similar în Statele Unite. Nu s-a întâmplat până la urmă, dar vorbeam despre faptul că le-am îmbunătățit puțin. De ce?

Pentru că am vrut să simplificăm, am vrut să creștem protecția pasagerului, în sensul în care să existe o responsabilitate clară cine trebuie să ocupe de drepturile pasagerului atunci când are să spunem o întâmplare mai puțin plăcută în călătorie, că i s-a anulat zborul, că a întârziat prea mult, că are o călătorie multimodală cumpărată, adică avion și după aceea tren și să zicem, pierde conexiunea. Cine răspunde și cui trebuie să adreseze. Așa încât am stabilit că cel care vinde biletul este principalul responsabil.

El acum trebuie în plus să fie proactiv, adică să anunțe care întârziere, să-i spună unde trebuie să se adreseze pentru a fi ajutat. În plus pentru călătoriile astea multimodale, că nu era foarte clar cine răspunde, dacă întârzie avionul și ai pierdut zborul, cine te ajută acum”, a explicat Adina Vălean.

Reguli mai clare pentru despăgubiri și sprijin concret pentru persoanele cu dizabilități

De asemenea, potrivit acesteia, noul regulament propus la nivelul Uniunii Europene impune responsabilități directe vânzătorului biletului în caz de întârzieri, anulări sau conexiuni pierdute. În plus, documentul include măsuri menite să faciliteze călătoriile pentru persoanele cu dizabilități, de la ghișee de asistență în hub-uri de transport până la gratuitatea biletului pentru însoțitorul obligatoriu.

„Acum am stabilit că cel care ți-a vândut un astfel de bilet, avion plus tren trebuie să răspundă și trebuie să reruteze sau să te despăgubească, sau fără niciun cost, să te întoarcă de unde ai plecat, dacă nu vrei să-ți continui călătoria, pentru că, să spunem, întârzierea e prea mare. Apoi, am introdus un formular unic pentru despăgubiri și pentru compensații, astfel încât să știm de unde luăm totul, să ceară aceleași date, pentru că ne puteam trezi că, în funcție de companie, că din Spania, Grecia sau cine știe de unde, îți cere lucruri diferite pentru a putea rezolva situația. Deci, acum avem un formular unic, altfel pentru persoanele cu dizabilități. Am ținut foarte mult să întărim drepturile lor în toate hub-urile de transport.

Asta înseamnă aeroport, gări, locul de unde îți iei autocarul, să spun.

Trebuie să existe un ghișeu unic că la care persoanele cu dizabilități se pot adresa pentru ajutorul de a-și rezolva ceva, apropo de călătorie sau pentru a se mișca mai repede sau de asemenea, dacă s-a întâmplat, de exemplu, pentru persoane cu dizabilități, o companie aeriană să ceară, să aibă însoțitor pentru siguranța lui. Asta ar fi fost o povară pe pasager, pentru că trebuia să aibă biletul însoțitorului. Ei bine, acum, prin regulament introducem obligativitatea gratuității pentru însoțitorul persoanei cu dizabilități. Adică dacă îți cere compania însoțitor, atunci acela trebuie să aibă un bilet gratuit din partea companiei și să fie așezat în proximitatea pasagerului cu dizabilitatea respectivă. Eu zic că toate astea sunt lucruri în plus, sunt bune, vor ajuta pasagerii să navigheze în această această perioadă”, a mai declarat Adina Vălean.