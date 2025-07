Income Summer Edition: În ce condiții îți poți reloca afacerea în străinătate

Income Summer Edition cu Adrian Măniuțiu

Într-o perioadă marcată de transformări accelerate, conflicte comerciale la scară globală și un război încă în desfășurare la granița României, un război în Orientul Mijlociu, o administrație în SUA care e provocatoare și greu de anticipat, regiunea noastră devine epicentrul unor interese strategice fără precedent. De la securitatea energetică și cooperarea transfrontalieră, la repoziționarea României ca actor-cheie în arhitectura geopolitică europeană, suntem înconjurați de mize critice pentru viitorul regiunii și al României.

În acest context, România se poate dezvolta doar prin aplicarea atitudinii antreprenoriale în orice, puțin cu puțin, prin gesturile și acțiunile noastre zilnice, ale fiecăruia, folosind spiritul de întreprinzător și exploatându-l la maximum.

Invitații primului episod Income Summer Edition, Nicoleta Munteanu și Ilan Laufer, atrag însă atenția că pentru a mai avea modele antreprenoriale de succes, la care să ne raportăm, trebuie să avem grijă de IMM-uri. În primul rând, trebuie oprite tentativele de relocare a afacerilor românești în alte țări.





În plus, fostul ministru pentru mediul de afaceri spune că mutarea unui business într-o altă țară nu este o procedură pe atât de simplă pe cât pare pentru unii. “În primul rând, trebuie să ai rezidență fiscală. Dacă vrei să scoți dividende într-o altă țară trebuie să stai cel puțin 6 luni pe an acolo pentru a-ți dovedi rezidența fiscală. Mie mi se pare oricum o mutare care îți schimbă toată viața. Plus că nu poți să te muți pentru orice tip de serviciu, pentru că vine ANAF și îți spune “Se impozitează la locul faptei”. Și locul faptei îți demonstrează ANAF că a fost aici, și nu în Bulgaria, Estonia sau în altă parte, și îți dă o decizie frumoasă de impunere și te trezești că ai plătit taxele în altă țară și le mai plătești o dată și în România.”

În plus, Nicoleta Munteanu a reiterat faptul că actuala situație economică este costul pe care îl plătim pentru “experimentele” făcute de-a lungul anilor pe IMM-uri. “Crearea unui sistem fiscal flexibil, astfel încât gradul de colectare să crească. Cu cât taxele ar fi fost mai “prietenoase”, cu atât gradul de colectare ar fi fost mai mare, pentru că antreprenorii sunt de bună credință și plătesc. Ne-ar fi ajutat iar un sistem de prevenție, nu să ajungi să îi încaleci cu amenzi la primul control. Anul acesta, vom asista la un nou val de insolvențe.”



Income Summer Edition este un serial, aflat la al 4 lea sezon anual, un format construit din 6 ediții speciale, cu 6 întâlniri definitorii pentru viitorul tinerilor, al business-ului si antreprenoriatului, dar și al României, în general. Avem 6 runde de discuții cu leaderi, mentori, personalități de top în domeniile lor. Sunt modele ale căror povești inspiră, motivează și, totodată, definesc ce este mai bun în țara în care trăim. Vorbim despre intițiativă, ambiție, asumare, despre disciplină, despre a face ceva pentru alții sau despre a face primul pas înaintea altora, fără să așteptăm de la alții să facă pentru noi.



Nicoleta Munteanu este antreprenoare, autoare și fondatoare a programului educațional Kids in Business, dedicat dezvoltării spiritului antreprenorial în rândul elevilor. Cu o experiență de peste 25 de ani în business și un parcurs solid în consultanță strategică, Nicoleta transformă educația economică într-o aventură accesibilă și captivantă pentru noile generații. Proiectele sale aduc împreună școala, familia și mediul antreprenorial, oferind copiilor și tinerilor instrumente reale pentru a înțelege lumea afacerilor. Este autoarea cărții „11.251 KM de Antreprenoriat – un tribut adus curajului de a încerca” și o susținătoare activă a vocației ca drum profesional autentic.



Ilan Laufer are o experiență semnificativă în coordonarea inițiativelor din domeniul mediului de afaceri și al antreprenoriatului, fiind cel mai tânăr ministru al Comerțului, Mediului de Afaceri și Antreprenoriat din Uniunea Europeană.

Anterior carierei guvernamentale, a coordonat proiecte în domeniul retail și real estate, contribuind la atragerea a peste 500 de milioane de dolari pe piața românească. Cu peste 1.000 de contracte de leasing semnate, a jucat un rol esențial în extinderea unor branduri internaționale de renume și a ocupat funcții de conducere, cum ar fi Manager General și Director de Leasing, pentru mai mult de 10 mall-uri și centre comerciale. La nivel internațional, Ilan Laufer a reprezentat România în cadrul unor evenimente economice importante, cum ar fi Select USA și Trade Winds, și a consolidat relațiile economice bilaterale, în special cu Statele Unite.



Adrian Măniuțiu – jurnalist și antreprenor în comunicare / EM360 Group și Antena3CNN

Adrian Maniutiu s-a născut la Cluj-Napoca în 1979 și a studiat business și marketing în Germania (Uni Mannheim si Uni Osnabrück) si Romania, la Cluj (UBB). A lucrat în domeniul investițiilor și în dezvoltare imobiliară, iar cu 11 ani in urmă a fondat PhotoMedia – transformată ulterior în EM360 GROUP – o agenție în expansiune, cu o echipa de peste 15 oameni, concentrată pe marketing-ul creativ, producții media, strategii de comunicare, management reputațional si managementul comunicarii de crizã si afaceri publice. Acumuland o experiență diversa în televiziune, atât din poziția de realizator TV și prezentator, cât și din cea de co-producător și dezvoltator de formate, în 2019 a lansat EM360 Studio – un canal web-TV care se concentrează pe seturi de producții premium din sfera de infotainment economic, business și talk. Din 2023 se implica si în proiecte de venture din zona de tehnologie si inovatie si inventica industriala; de 3 ani este Ambasador al Antreprenoriatului, în cadrul proiectului european "Antreprenor 2020-2024". Prin ONG-ul BigDreamMedia, atasat agentiei EM360, coordoneaza diverse proiecte de dezvoltare comunitara si CSR. In acelasi timp, Adrian Maniutiu face parte din echipa Antenelor de peste 12 ani, unde este realizatorul emisiunii INCOME, la Antena3CNN, din vara anului 2012. De asemenea, colaboreaza, ca invitat si contributor cu emisiunea "IN FATA NATIUNII, tot la Antena3CNN si cu matinalul "Neatza cu Razvan si Dani", la Antena1, unde din 2020 realizeaza o rubrica saptamanala permanenta de educatie financiara.