România se confruntă cu deficit de apă din cauza secetei persistente. „În fiecare vară vedem că avem o problemă extrem de serioasă"

Solul unui câmp crăpat din cauza secetei și a lipsei de ploaie. foto: getty images.com/ Edwin Remsberg

România se confruntă cu un deficit de apă din cauza secetei persistente, iar perspectivele pentru viitor sunt îngrijorătoare, atrag atenția specialiștii. Comisia Europeană recomandă statelor membre să reducă consumul de apă cu 10% în următorii cinci ani pentru a preveni penuria.

„În fiecare vară vedem că avem o problemă extrem de serioasă și anume multe localități din România, din cauza secetei, rămân fără apă”, a declarat Ilie Vlaicu, preşedinte Asociaţia Română a Apei. „România, ca resursă de apă, este sub media europeană. Dacă media europeană este de aproximativ 4.000 m³ pe persoană pe an, noi avem doar în jur de 1.700 m³”, a mai adăugat acesta.

Schimbările climatice accentuează problema. „Acestea se văd deja prin temperaturi extreme, secete și ploi abundente, care nu mai alimentează pânza freatică. În anumite zone, precum Oltenia sau Moldova, pânza freatică a scăzut la jumătate”, a subliniat Ilie Vlaicu.

Pentru a evita o criză majoră, sunt necesare investiții urgente în infrastructura de apă și modernizarea rețelelor. „Trebuie să avem o strategie coerentă, regională, și apoi să investim în zonele care pot aduce economie de apă. Este nevoie de fonduri, inclusiv de la Uniunea Europeană, pentru a reduce pierderile din rețelele existente”, a explicat preşedintele.

Pe termen scurt, educarea populației și conștientizarea valorii apei devin esențiale. „Operatorii de apă trebuie să implice comunitatea, școlile și universitățile în această problemă. Apa nu mai poate fi considerată un dar gratuit; trebuie să înțelegem că ea este o resursă limitată și prețioasă”, a concluzionat expertul.

Criza apei nu mai este un scenariu îndepărtat, ci o realitate care necesită măsuri urgente la nivel local și național.