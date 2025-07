Spectacole multimedia, în premieră la Festivalul George Enescu. Carmen Lidia Vidu: „Sunt opere în prima audiție”

Toamna aceasta, Festivalul George Enescu aduce în București nu doar muzică de cel mai înalt nivel, ci și spectacole vizuale remarcabile, menite să intensifice emoția fiecărui concert. Două dintre cele mai așteptate producții de la Sala Palatului vor purta semnătura uneia dintre cele mai inovatoare figuri ale regiei românești: Carmen Lidia Vidu, regizor multimedia al Festivalului Internațional George Enescu.

Invitată în direct la Antena 3 CNN, Carmen Lidia Vidu a vorbit despre experiența cu publicul, dar și despre colaborarea sa îndelungată cu Festivalul George Enescu.

Știm că tu colaborezi cu Festivalul George Enescu încă din anul 2017. Cum te-a transformat această experiență?

„Am început în 2017, când atunci când directorul artistic al festivalului de atunci și-a dorit să dea o turnură contemporană a acestui festival, motiv pentru care el a venit cu ideea acestor vizualuri în timpul unor opere în primă audiție și a fost o idee strălucită, motiv pentru care Festivalul George Enescu a primit două nominalizări la International Opera Awards, care înseamnă Oscarul pentru operă în 2019 și 2021.

Deci sunt niște materiale extrem de apreciate internațional. Pentru mine e o experiență extrem de valoroasă, fiindcă odată sunt regizoare și întotdeauna am avut de demonstrat că pot și merită o scenă mare la fel ca și colegii mei și în momentul în care a trebuit să lucrez cu niște artiști, detalia internațională de serie A am avut mari emoții, am considerat nepregătită, stresul a fost major, dar ușor-ușor mi-am dat seama cam niște parteneri de discuție, de dialog, de construcție extraordinari și mi-au dat foarte mult curaj și m-am maturizat. În acest moment, Festivalul George Enescu a reprezentat o etapă de maturizare și o școală extraordinară pentru mine.”

Care ar fi efectul pe care vreți să-l transmiteți publicului?

„În primul rând se dorește această turnură contemporană și cred că Festivalul George Enescu a fost un pionier pe piața internațională. Acum am văzut la televiziunile internaționale că alte festivaluri au preluat acest concept, dar trebuie să dăm Cezarului ce e al Cezarului. Și Festivalul George Enescu a avut acest curaj de a implementa partea multimedia. Deci, odată turnura asta contemporană, dar apoi și ajută publicul să înțeleagă partea nerativă, fiindcă sunt opere în prima audiție, atunci e mult mai ușor cu o supratitrare și cu un vizual, să înțelegi personajele, acțiunea, să înțelegi epoca și așa mai departe.”

Ce înseamnă pentru dumneavoastră să lucrați cu o partitură vizuală care merge în paralel cu muzica?

„E destul de haios fiindcă dacă muzicienii au o partitură, desfășurătorul meu e foarte haios, fiindcă îmi împart de fapt muzica pe tot felul de instrumente pe care le aud sau tot felul de fraze. Și desfășurătorul meu în loc să fie pe partitură, spun când intră vocea sau când se aude sunetul acela din fundal sau așa mai departe. E destul de greoi, dar învăț muzica pe de rost astfel încât să merg pe tempo-ul live al dirijorului”.

Însă, vreau să adaug că pe 20 septembrie, la finalul festivalului, va fi un eveniment unic, un video mapping pe Palatul Parlamentului, cea mai mare suprafață de video mapping din lume, unde Rapsodia Întâi, un fragment de George Enescu, va avea suport media”, a declarat Carmen Lidia Vidu, la Antena 3 CNN.