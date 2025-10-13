Stelian Bujduveanu îi acordă titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Bucureşti dirijorului Cristian Măcelaru

<1 minut de citit Publicat la 12:36 13 Oct 2025 Modificat la 12:36 13 Oct 2025

Cristian Măcelaru este considerat astăzi unul dintre cei mai apreciați profesioniști ai generației sale. Foto: Agerpres

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, îi va acorda titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului București maestrului Cristian Măcelaru, dirijor de renume internațional și director artistic al Festivalului și Concursului Internațional George Enescu. Ceremonia oficială de decernare a distincției va avea loc marți, 14 octombrie 2025, la ora 11:30, în foaierul Ateneului Român.

Prin acest gest, Municipiul București recunoaște contribuția excepțională a maestrului Cristian Măcelaru la promovarea valorilor culturale românești și la consolidarea prestigiului internațional al orașului și al României.

O carieră internațională remarcabilă

Premiat cu un Grammy, dirijorul Cristian Măcelaru este considerat astăzi unul dintre cei mai apreciați profesioniști ai generației sale.

Acesta este, în prezent, director artistic al Festivalului și Concursului Internațional George Enescu, director muzical al Orchestrei Simfonice din Cincinnati și al Orchestrei Naționale a Franței, precum și dirijor principal și director artistic al Orchestrei Simfonice World Youth de la Centrul de Arte Interlochen.

De asemenea, activează ca partener artistic al Orchestrei Simfonice WDR din Köln și conduce direcția muzicală a Festivalului de Muzică Contemporană Cabrillo în Santa Cruz, California.