Mesajul fostului ministru Andrei Kozîrev pentru diplomații din Rusia | "Lavrov mi-a fost adjunct, azi m-aș păzi de el"

Apelul lui Kozîrev vine în ziua în care ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a suportat o situație umilitoare la Conferința ONU pentru dezarmare de la Geneva: numeroși ambasadori ai statelor membre s-au ridicat și au plecat în timpul discursului său, transmis prin legătură video.

"Le cer tuturor diplomaților ruși să demisioneze în semn de protest. Dragi diplomați ruși, sunteți profesioniști, nu propagandiști ieftini.

Când lucram la Ministerul de Externe, eram mândru de colegii mei.

Acum, este pur și simplu imposibil să susții războiul fratricid din Ucraina", a scris Kozîrev pe Twitter.

El a fost ministru de externe al Rusiei în perioada 1991 - 1996, când președintele Rusiei era Boris Elțîn.

În vârstă de 70 de ani, fostul șef al diplomației ruse trăiește în prezent la Miami, în SUA.

Pe contul său de Twitter este fixată o postare din 25 februarie în care, într-o fotografie din anii '90, apar Kozîrev și Serghei Lavrov, ambii, evident, mult mai tineri.

Explicația fotografiei este următoarea: "Lavrov, sancționat pe bună dreptate de SUA și Uniunea Europeană, a fost adjunctul meu în anii '90. Obișnuia să-mi păzească spatele. Azi, dacă ar fi în urma mea, mi-aș păzi eu spatele".

Lavrov, rightfully sanctioned by the US and EU today, was my deputy in the 90s. Used to have my back.



Today, I would watch my back if he was behind me. pic.twitter.com/a47XArhEYb