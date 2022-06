"Arma secretă" a rușilor, dezvăluită în Lugansk. Are un efect de bumerang

În imaginile filmate noaptea, o rachetă este lansată dintr-un sistem de apărare antiaeriană.

Inițial, proiectilul lansat sub un unghi ascuțit ia înălțime, însă ulterior racheta se întoarce ca un bumerang și revine la punctul de plecare, unde explodează.

Incidentul ar fi avut loc în orașul Alcevsk, în noaptea zilei de 23 spre 24 iunie, potrivit informațiilor din presa ucraineană.

Ar fi fost implicat un sistem S-300.

"Premiul pentru cel mai bun video al zilei merge către racheta din Alcevsk. Armata rusă a lovit ținta", se comentează, ironic, pe contul Twitter @Liveuamap, care redistribuie imaginile.

În paralel, pe rețelele sociale au început să circule imagini cu noile lansatoare HIMARS, trimise de SUA Ucrainei și care au intrat, deja, în acțiune împotriva rușilor.

The best video of the day goes to missile launch from Alchevsk. Russian army hit the target pic.twitter.com/3ITrZlMKQm