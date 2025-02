Din cauza lipsei mijloacelor de transport a armatei lui Putin, aceştia au adoptat o strategie veche, din Al Doilea Război Mondial. "Ei găsesc un măgar sau un cal în ferme abandonate și încep să îi folosească", a declarat un expert militar rus, conform The Moscow Times

Moscova a pierdut un număr semnificativ de echipament, aşa că trupele de pe front au primit măgari şi cai pentru a ajuta la transportarea muniţiei, proviziilor şi chiar a soldaţilor, conform canalului de Telegram Kirill Fedorov / War History Weapons, citat de aceeaşi sursă.

"Armata rusă continuă să surprindă. Comandamentul extinde capacitățile logistice ale unităților prin utilizarea transportului cu măgari și cai”, a scris analistul militar Yan Mateyev, citat de aceaşi sursă.

Seems that the Russian army has reached a new, qualitatively different stage of development, one that Putin had been promising. Due to a shortage of military equipment, the use of animal-drawn transport has increased, particularly DONKEYS, for transporting ammunition and… pic.twitter.com/ZRdTMZhlam