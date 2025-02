Armistițiul din Gaza, în pericol. Hamas a predat alt cadavru decât al ostaticei Shiri Bibas, Netanyahu amenință că teroriștii vor plăti

Premierul israelian Benjamin Netanyahu acuză vineri mişcarea islamistă palestiniană Hamas de faptul că a comis o ”încălcare crudă” a acordului de încetare a focului în Răzbnoiul din Fâşia Gaza prin faptul că nu a predat rămăşiţele ostaticei Shiri Bibas şi ameninţă că Israelul va acţiona ”cu hotărâre” pentru a o aduce înapoi în Israel,

”Vom acţiona cu hotărâre pentru a-i aduce înapoi pe Shiri acasă şi pe toţi ostaticii noştri, vii şi morţi, şi vom avea grijă ca Hamasul să plătească preţul aceste încălcări crude şi perverse a acordului” Hamasului cu Israelul, ameninţă pe X Netanyahu într-o declaraţie video.

? Netanyahu: Hamas will ‘pay full price’ for not returning Shiri Bibas



