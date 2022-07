El este asasinul fostului premier japonez Shinzo Abe. A servit în forțele navale ale Japoniei și și-ar fi făcut singur arma

Este un localnic din Nara, orașul unde s-a petrecut asasinatul.

Presa locală relatează că Yamagami este un fost militar care a servit în forțele navale de apărare ale Japoniei.

El a fost chestionat de poliție asupra motivelor sale și ar fi declarat că este "nemulțumit" de fostul premier, așa că a decis să-l ucidă.

Pe rețelele sociale circulă imagini ale presupusei arme cu care suspectul a tras de două ori asupra lui Shinzo Abe, provocându-i o rană fatală la gât.

Ar fi vorba despre un pistol confecționat artizanal, informație ce pare plauzibilă într-o țară în care armele de foc sunt supuse unui control strict.

Până la ora publicării acestei știri, autoritățile nipone nu au confirmat oficial informația referitoare la arma cu care a fost comis asasinatul.

Shocking #BreakingNews

Don't need any proof. He is attacker: Japan



According to early reports, the assailant suspected of shooting #ShinzoAbe is Tetsuya Yamagami (山上徹也), aged 42. In Nara pic.twitter.com/99RuoAw6Ld