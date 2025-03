Atac în Mannheim, Germania. Un bărbat a intrat cu mașina în mulțime, mai multe persoane ar fi rănite

Un bărbat a intrat cu mașina în mulțime, relatează portalul de știri „Mannheim 24”. Din primele informații, mai multe persoane sunt rănite.

Un reporter al agenției de știri dpa relatează că o persoană este întinsă pe stradă, fiind acoperită cu o prelată. Nu este clar dacă este moartă sau grav rănită.

Poliția le-a cerut cetățenilor, printr-un mesaj pe rețeaua X, să evite centrul orașului, unde au fost mobilizate forțe de ordine.

Heute ereignete sich in Mannheim ein schwerer Vorfall. In Mannheim fuhr ein Auto in eine Menschenmenge. Die Polizei riegelte die Innenstadt ab. Mehrere Personen wurden verletzt. Der Fahrer wurde festgenommen. Die Hintergründe sind noch unklar.#mannheim #Germany #Deutschland pic.twitter.com/0seCyAAiiB