Conflictul miliardarilor trece la un nou nivel. Elon Musk și-a făcut partid politic: "America Party e creat ca să vă redea libertatea"

Miliardarul Elon Musk, fost aliat apropiat al lui Donald Trump cu care s-a certat recent, a anunţat sâmbătă lansarea formaţiunii sale politice, America Party - Partidul America, informează agenţiile de presă internaţionale.

"Astăzi, este înfiinţat Partidul America pentru a vă reda libertatea", a scris Musk pe reţeaua sa socială X.

By a factor of 2 to 1, you want a new political party and you shall have it!



When it comes to bankrupting our country with waste & graft, we live in a one-party system, not a democracy.



Today, the America Party is formed to give you back your freedom. https://t.co/9K8AD04QQN