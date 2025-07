Trump cere DOGE să se uite la companiile lui Musk: Fără subvenţii, ar trebui să-şi închidă prăvălia şi să se întoarcă în Africa de Sud

Donald Trump întoarce Departamentul pentru Eficiență Guvernamentală (DOGE) împotriva fostului șef al instituției, Elon Musk. Președintele american a spus, marți, că „poate” DOGE ar trebui să analizeze subvențiile pe care companiile miliardarului le primește de la stat. Donald Trump a adăugat că fără aceste subvenții, Elon Musk ar fi forțat să își închidă afacerile să se întoarcă „acasă, în Africa de Sud”. În replică, Elon Musk l-a îndemnat să taie „tot”. Relațiile dintre Președintele SUA și cel mai bogat om al lumii s-au răcit când Elon Musk a început să critice proiectul de lege privind taxele al Administrației Trump.

Când Elon Musk a părăsit conducerea DOGE și funcția de consilier al Președintelui, atât șeful Tesla cât și Donald Trump au făcut un efort să arate că rămân în relații bune. Președintele SUA i-a mulțumit pentru că „a muncit neobosit pentru cel mai amplu program de reformă guvernamentală” care a adus economii uriașe la bugetul statului.

În spatele ușilor închise însă, conflictul dintre cei doi mocnea. Motivul: criticile lui Elon Musk față de legea taxelor pregătită de Donald Trump și față de tarifele impuse altor state.

Luni, miliardarul și-a reluat criticile la adresa proiectului de lege al lui Donald Trump pentru reducerea impozitelor şi cheltuielilor statului. Elon Musk a spus că își va retrage sprijinul pentru congresmenii care susțin acest act normativ.

Replica lui Donald Trump nu a întârziat să apară. Președintele SUA l-a amenințat pe fostul său consilier chiar cu departamentul pe care l-a condus.

„Elon ar putea primi mai multe subvenţii decât orice fiinţă umană din istorie, de departe, iar fără subvenţii, Elon ar trebui probabil să-şi închidă prăvălia şi să se întoarcă acasă în Africa de Sud. Fără lansări de rachete, sateliţi sau producţie de maşini electrice, iar ţara noastră ar economisi o AVERE. Poate ar trebui ca DOGE să se uite cu atenţie la această situaţie? MULŢI BANI S-AR ECONOMISI!!!", a scris Trump pe rețeaua sa socială Truth Social.

Elon Musk i-a răspuns pe propria-i rețea socială.

„Spun literalmente: TĂIAŢI TOT. Acum”, a scris miliardarul pe rețeaua socială X.

Elon Musk a criticat dur sâmbătă proiectul de lege privind taxele și cheltuielile propus de Donald Trump, pe care președintele l-a numit „marea și frumoasa lege”. Musk l-a descris drept „absolut nebunesc și distructiv”, avertizând că adoptarea acestuia ar reprezenta o „sinucidere politică” pentru Partidul Republican.

Criticile au continuat luni. Elon Musk a spus că acelor congresmeni care au făcut campanie pentru reducerea cheltuielilor, dar au susţinut acum proiectul de lege „ar trebui să le cadă capul de ruşine!”

„Şi vor pierde alegerile primare anul viitor, dacă acesta ar fi ultimul lucru pe care să îl fac pe acest Pământ”, a adăugat Musk.

Every member of Congress who campaigned on reducing government spending and then immediately voted for the biggest debt increase in history should hang their head in shame!



And they will lose their primary next year if it is the last thing I do on this Earth.