Elon Musk, critici dure pentru proiectul "marii și frumoasei" legi a lui Trump: „Absolut nebunesc și distructiv, o sinucidere politică"

Elon Musk a criticat dur sâmbătă proiectul de lege privind taxele și cheltuielile propus de Donald Trump, pe care președintele l-a numit „marea și frumoasa lege”. Musk l-a descris drept „absolut nebunesc și distructiv”, avertizând că adoptarea acestuia ar reprezenta o „sinucidere politică” pentru Partidul Republican, relatează The Guardian.

După negocieri intense și opoziția senatorilor din ambele tabere politice, Senatul american a votat duminică începerea dezbaterii asupra proiectului de aproape 1.000 de pagini. Această decizie deschide calea pentru noi negocieri și amendamente până la eventuala adoptare finală, mai scrie ziarul britanic.

„Ultimul proiect de lege al Senatului va distruge milioane de locuri de muncă în America și va provoca daune strategice imense țării noastre!”, a scris Musk sâmbătă pe X, înainte ca Senatul să dea un vot pozitiv pentru deschiderea dezbaterii pe proiectul legislativ pe care Trump l-a numit "o lege mare și frumoasă".

„Absolut nebunesc și distructiv”, a adăugat Musk. „Oferă ajutoare industriilor trecutului, în timp ce dăunează grav industriilor viitorului.”

