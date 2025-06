Elon Musk capitulează în războiul cu Trump și spune că „regretă” unele postări și că a „întrecut limita”

Elon Musk încearcă să reintre în grațiile președintelui american, Donald Trump, și scrie într-o postare pe Twitter că „regretă” unele dintre postările sale recente despre acesta. El spune că a „întrecut limita”.

Războiul dintre Donald Trump și Elon Musk a izbucnit la puțin timp după plecarea miliardarului din rolul său de la Casa Albă. Ruptura majoră între președinte și cel mai bogat om al planetei a venit după ce Musk a criticat dur proiectul de lege pe buget al Casei Albe.

I regret some of my posts about President @realDonaldTrump last week. They went too far.