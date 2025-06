Elon Musk îi declară război lui Donald Trump. S-a aliat cu un senator republican a bloca "abominația dezgustătoare" a președintelui SUA

Disputa între Donald Trump și fostul său consilier de top Elon Musk s-a intensificat, după ce multi-miliardarul a catalogat, marți, drept "abominație dezgustătoare" proiectul susținut de președintele SUA privind impozitele și cheltuielile.

Presa americană notează că Musk s-a aliat cu senatorul republican Rand Paul pentru a bloca această lege în Congresul Statelor Unite.

Proiectul, numit de Trump "Big Beautiful Bill" ("Marea și minunata lege") sau "BBB" a fost adoptat în Camera Reprezentanților.

Textul acestuia extinde reducerile de impozit pe venit lansate de actualul președinte în 2017, în primul său mandat la Casa Albă, și introduce o serie de noi prevederi vizând reglementările fiscale și cheltuielile.

Donald Trump susține că această lege este una "câștigătoare", însă evaluările independente arată că aplicarea ei va adăuga între trei și cinci trilioane de dolari la deficitul pe termen lung al SUA.

Este exact opusul a ceea ce Trump a promis că va face în martie, în timpul discursului său în fața Congresului, când s-a angajat să echilibreze bugetul țării.

Perspectiva creșterii împrumuturilor se află la baza obiecțiilor senatorului Paul.

Acesta s-a exprimat într-o postare pe X.

It's Rand Paul and Elon Musk vs. Donald Trump over the 'Big Beautiful Bill' https://t.co/S0GH7Fs2Q8