"Intrăm în epoca de aur a Americii". De Ziua Independenţei, Trump şi-a promulgat „marea şi frumoasa lege” bugetară

Preşedintele american Donald Trump a promulgat legea sa bugetară cu mare fast vineri, la Casa Albă, cu ocazia Zilei Independenţei SUA, în timpul unei ceremonii marcate de o paradă aeriană a bombardierelor stealth B-2, avioanele folosite în raidurile din Iran.

În timp ce avioane militare survolau zona şi sute de susţinători erau prezenţi, Trump a semnat proiectul de lege la o zi după ce Camera Reprezentanţilor, controlată de republicani, a aprobat cu o majoritate foarte strânsă legea emblematică a celui de-al doilea mandat al preşedintelui.

? THE ONE BIG BEAUTIFUL BILL IS NOW OFFICIALLY THE LAW OF THE LAND! pic.twitter.com/mOpYN0tiZ0