Atac masiv al Rusiei în Ucraina, în noaptea în care o dronă suspectă a intrat în România pe la Eforie. Alte două au deviat spre Belarus

Rusia a lansat 135 de drone împotriva teritoriului ucrainean în noaptea de joi spre vineri, într-unul dintre cele mai ample atacuri cu dispozitive fără pilot de la începutul războiului, relatează Agerpres.

Tot joi noaptea, autoritățile române au emis o alertă din cauza unei drone care a intrat circa 14 kilometri în spațiul aerian național, prin zona localității Eforie Nord din județul Constanța.

Cu această ocazie, au fost ridicate în aer două aparate F-18 spaniole, detașate la Baza Kogălniceanu pentru misiuni de poliție aeriană, și două avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române. MApN a comunicat ulterior că drona a dispărut de pe radar și că nu sunt elemente care să indice probabilitatea existenței unei zone de impact pe teritoriul național.

În Ucraina, apărarea antiaeriană a doborât 80 dintre cele 135 de drone şi a determinat alte 44 să devieze de pe traseu cu ajutorul bruiajului electronic. Ucraina interceptează cu mijloace de bruiaj un număr tot mai mare de drone kamikaze utilizate de Rusia, această metodă fiind mai ieftină decât doborârea cu mijloace balistice.

Depletion of the Ukrainian Air Defense System



The Russians carried out "one of the most massive drone attacks" in Ukraine last night, the Kyiv Military Administration reports.



