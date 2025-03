Atac masiv asupra Ucrainei: Rusia a lansat o rachetă și sute de drone în mai multe regiuni. Doi morți și zeci de răniți în Harkov

Rusia a lansat în noaptea de sâmbătă spre duminică asupra Ucrainei o rachetă balistică şi 111 drone de diferite tipuri, din care forţele de apărare ucrainene au reuşit să doboare 65, într-un atac care a făcut doi morţi şi 35 de răniţi numai în oraşul Harkov, au informat duminică forţele aeriene ucrainene, citate de EFE, potrivit Agerpres.

De sâmbătă, ora locală 20:00, şi întreaga noapte, „inamicul a atacat cu o rachetă balistică lansată din regiunea Rostov a Federaţiei Ruse şi cu 111 drone de atac Şahed şi drone-replici de diferite tipuri din direcţiile Milerovo, Kursk, Briansk şi Primorsko-Ahtarsk din Federaţia Rusă şi dinspre Capul Ceauda, din Crimeea”, peninsulă ucraineană anexată ilegal de Rusia în 2014, au anunţat forţele aeriene ucrainene pe Telegram.

Two people were died and 35 injured as a result of yesterday's fall of seven russian attack UAVs in the Shevchenkivs'kyi, Kholodnohirs'kyi, and Kyivs'kyi districts of Kharkiv??. #Ukraine️ #Kharkiv #NATO #USA #Russia #WarinUkraine #UkraineWillWin pic.twitter.com/OlYVX1x2wJ

„Până la orele 9:30, s-a confirmat că 65 de vehicule aeriene fără pilot de atac Shahed (şi alte tipuri de drone) au fost doborâte în nordul, sudul, estul şi centrul ţării”, a adăugat armata ucraineană, adăugând că 35 de drone-replică au fost, de asemenea, „pierdute la nivel local”, fără consecinţe negative.

Atacul aerian a fost respins de aviaţie, forţele de rachete antiaeriene, unităţile de război electronic şi grupurile mobile de foc ale Forţelor Aeriene şi ale Forţelor de Apărare ucrainene.

„Regiunile Harkov, Sumî, Odesa şi Doneţk au fost afectate de atacul rusesc”, a adăugat armata ucraineană.

Throughout last evening and night, Russia attacked Ukraine with more than 170 drones, including over 100 Shaheds. This massive attack targeted the Dnipro, Kyiv, Sumy, Kharkiv, and Khmelnytskyi regions.



All night in Dnipro, the aftermath of this attack was being dealt with. As of… pic.twitter.com/LWZLXLqG7r