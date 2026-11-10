Atac terorist în Spania. Un polițist a murit și altul a fost rănit, după ce un rucsac a explodat în orașul Oviedo

1 minut de citit Publicat la 12:07 10 Noi 2026 Modificat la 12:08 10 Noi 2026

Atac terorist în Spania. Un polițist a murit și altul a fost rănit, după ce un rucsac a explodat în orașul Oviedo. FOTO: X Visegrad 24

Un polițist a murit marți, iar un altul a fost rănit după ce un rucsac a explodat în orașul Oviedo, din nordul Spaniei, scrie BBC.

Potrivit poliției, explozia s-a produs marți dimineață, în momentul în care agenții Unității Speciale Canine a Spaniei au ajuns la fața locului pentru a examina un rucsac suspect.

Poliția spaniolă i-a adus un omagiu colegului decedat, identificat drept Juan José, într-un mesaj publicat pe X: „Gândurile noastre sunt alături de familia, prietenii, colegii și cei dragi lui.”

? Última Hora: grave suceso esta mañana, sobre las 07:30 horas, en el barrio de Villafría de #Oviedo. ??‍♂️ Explosión de artefacto que, según primeros datos, ha podido tener consecuencias trágicas para un compañero y dejado varios heridos más. Nuestro apoyo para toda la Jefatura. https://t.co/GXYNeFhwyK — CEP (@cep_cepolicia) November 10, 2026

Conform presei locale, polițiștii au descoperit rucsacul după ce fuseseră chemați la fața locului pentru un alt incident, după o dispută de cartier între două familii, scrie Reuters.

BREAKING: At least 1 policeman killed and another seriously wounded after a shootout and explosion in Oviedo, Spain. A suspect is on the run https://t.co/yCDKqzvntW — Visegrád 24 (@visegrad24) November 10, 2026

Disputa a început când o tânără a fost împușcată și rănită de un bărbat. Un purtător de cuvânt al consiliului local a declarat pentru Reuters că starea tinerei este stabilă.