Antena 3 CNN Externe Atac terorist în Spania. Un polițist a murit și altul a fost rănit, după ce un rucsac a explodat în orașul Oviedo

Atac terorist în Spania. Un polițist a murit și altul a fost rănit, după ce un rucsac a explodat în orașul Oviedo

G.M.
1 minut de citit Publicat la 12:07 10 Noi 2026 Modificat la 12:08 10 Noi 2026
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politisti la locul exploziei in spania
Atac terorist în Spania. Un polițist a murit și altul a fost rănit, după ce un rucsac a explodat în orașul Oviedo. FOTO: X Visegrad 24

Un polițist a murit marți, iar un altul a fost rănit după ce un rucsac a explodat în orașul Oviedo, din nordul Spaniei, scrie BBC.

Potrivit poliției, explozia s-a produs marți dimineață, în momentul în care agenții Unității Speciale Canine a Spaniei au ajuns la fața locului pentru a examina un rucsac suspect.

Poliția spaniolă i-a adus un omagiu colegului decedat, identificat drept Juan José, într-un mesaj publicat pe X: „Gândurile noastre sunt alături de familia, prietenii, colegii și cei dragi lui.”

Conform presei locale, polițiștii au descoperit rucsacul după ce fuseseră chemați la fața locului pentru un alt incident, după o dispută de cartier între două familii, scrie Reuters.

Disputa a început când o tânără a fost împușcată și rănită de un bărbat.  Un purtător de cuvânt al consiliului local a declarat pentru Reuters că starea tinerei este stabilă. 

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Etichete: Spania atac terorist explozie

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