Avertismentul lui Mark Rutte: Dacă nu investim în apărare, în 4-5 ani pregătiți cursurile de limba rusă sau fugiți în Noua Zeelandă

Secretarul General al NATO le-a spus, luni, europarlamentarilor că dacă țările membre nu cheltuiesc mai mult pentru Apărare în patru sau cinci ani vom fi nevoiți fie să învățăm limba rusă, fie să fugim în Noua Zeelandă.

„Suntem în siguranță acum, dar nu vom fi și în patru sau cinci ani de-acum încolo. Deci dacă nu faceți asta, pregătiți cursurile de limba rusă sau fugiți în Noua Zeelandă sau hotărâți acum să cheltuiți mai mult. Asta e dezbaterea pe care trebuie să o finalizăm în următoarele trei sau patru luni pentru a rămâne în siguranță în această parte a lumii și pentru a ne apăra”, le-a spus Mark Rutte europarlamentarilor.

NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte bedreigd Europeanen die weigeren d defensie-uitgaven te verhogen met Russische taalcursussen:



"We zijn nu veilig,maar als we dit niet doen,moeten we over 4-5 jaar Russische taalcursussen volgen of naar Nieuw-Zeeland gaan. pic.twitter.com/pKJ0euMohU