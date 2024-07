Un avion rus de pasageri s-a prăbușit în apropiere de Moscova. Nu există supraviețuitori

Un avion rusesc de pasageri s-a prăbușit în apropiere de Moscova, relatează BBC citând un anunț făcut vineri de Ministerul pentru Situații de Urgență de la Moscova.

Aparatul, de tip Suhoi Superjet 100, s-a prăbușit într-o pădure în timp ce efectua un zbor de test și nu avea pasageri la bord.

Se estimează că toți cei trei membri ai echipajului și-au pierdut viața.

Imagini cu intervenția salvatorilor în zona tragediei aviatice au apărut, vineri, pe rețelele sociale.

Footage of the wreckage of the Sukhoi Superjet 100LR airplane that crashed in the Moscow region



Three crew members were killed.



According to preliminary information, the cause of the crash was engine failure. Spare parts for the engine were no longer supplied due to sanctions. pic.twitter.com/94Eewmzj8M