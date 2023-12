O balenă moartă a fost descoperită pe țărmurile din La Palma. Cercetătorii au rămas surprinși de comoara găsită în stomacul mamiferului

Cel care a făcut public acest subiect este Antonio Fernández Rodríguez, șeful Institutului de Sănătate Animală și Securitate Alimentară de la Universitatea din Las Palmas.

Cercetătorul a suspectat că balena a murit din cauza unei probleme digestive, iar după ce a examinat colonul mamiferului, acesta a observat un obiect solid în intestin.

”Ceea ce am scos a fost o piatră de aproximativ 50-60 cm în diametru și cântărind 9,5 kg”, a spus el.

”Toată lumea mă privea când m-am întors pe plajă, dar nu știau că ceea ce aveam în mâini era chihlimbar”, a mărturisit cercetătorul, notează The Guardian, citat de Gândul.

Piatra pe care Fernández o ținea în mână are o valoare estimată la aproximativ jumătate de milion de dolari (500.000 de euro).

