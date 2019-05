Bărbatul de 33 de ani care şi-a dat foc miercuri în apropierea Casei Albe a murit în urmă rănilor suferite, relatează dpa.



Bărbatul, identificat ca fiind Arnav Gupta, a murit la câteva ore după ce s-a autoincendiat.



Incidentul tulburător a avut loc în jurul orei 12.20 (16.20 GMT), în parcul Ellipse din apropierea Constitution Avenue. Flăcările care îl cuprinseseră pe bărbat au fost stinse şi el a fost transportat la cel mai apropiat spital.

Un posibil motiv este încă necunoscut.

Shocking video captures the moment a man sets himself on fire and calmly strolls around a lawn outside the White House https://t.co/4BahooEu1Y pic.twitter.com/hFCFeI6yva