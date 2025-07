Incendiu uriaș la festivalul Tomorrowland: Scena principală s-a făcut scrum

Un incendiu uriaș a izbucnit pe în festivalul Tomorrowland, chiar la nivelul scenei principale. Flăcările au distrus complet decorul impresionant al scenei.

Un nor gros de fum este vizibil de la câteva sute de metri distanță, iar în imaginile publicate online se pot vedea flăcări mari care mistuie elementele decorative. Din fericire, până în acest moment nu au fost raportate victime, potrivit La Libre.

BREAKING: A fire has broken out on the @tomorrowland mainstage, one day ahead of the festival. pic.twitter.com/kXXYgYnmI9