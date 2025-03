Belgia avertizează țările europene care vor să confiște direct activele rusești ca să le dea Ucrainei: „Ar fi un act de război”

Prim-ministrul Belgian și președintele Consiliului European. Foto: Getty images

Confiscarea de către Europa a 200 de miliarde de euro în active rusești înghețate în Uniunea Europeană ar fi un „act de război”, a declarat prim-ministrul belgian, Bart De Wever, joi, conform Politico.

Oficialul belgian a vorbit după reuniunea liderilor europeni de la Bruxelles, avertizând că o astfel de decizie ar avea rezultate negative care ar duce la „riscuri sistemice pentru întregul sistem financiar mondial”. În plus, Rusia s-ar angaja la represalii, mai spune el.

Avertismentul lui De Wever vine în contextul în care țări europene precum Franța, Regatul Unit și Spania încep să devină receptive la ideea de a confisca direct activele rusești înghețate în Europa după ce Vladimir Putin a declanșat invazia din Ucraina.

Ideea la care se gândesc șefii guvernelor menționate este de a folosi acești bani pentru a consolida apărarea ucraineană și de a ajuta țara invadată să obțină avantaje la viitoarele negocieri de pace cu Rusia.

Belgia are un interes aparte față de această problemă pentru că Euroclear, organizația financiară care are în gestiune aceste active rusești imobilizare din Europa, are sediul tot la Bruxelles.

Guvernul țării se teme că dacă banii Rusiei vor fi dați Ucrainei, Euroclear va fi expusă la acțiuni juridice ale deținătorilor acestor active.

„Nu trăim într-o lume fantastică. Suntem în lumea reală, iar în lumea reală când iei 200 de miliarde de la cineva vor exista consecințe”, declarat De Wever.

Anul trecut, țările membre G7 s-au pus de acord să folosească profiturile generate de dobânzile la activele rusești pentru a finanța apărarea Ucrainei printr-un împrumut de 50 de miliarde de euro.

Totuși, tot mai multe țări vor să se meargă și mai departe și să se confiște direct aceste active. La începutul lunii, parlamentarii francezi au votat o rezoluție neobligatorie prin care se cerea UE să confiște activele și să le folosească în sprijinul Ucrainei.

Prim-ministrul spaniol, Pedro Sanchez, a susținut decizia în spatele ușilor închise la întâlnirea liderilor europeni din 6 martie, conform mai multor diplomați europeni.

De Wever i-a avertizat pe ceilalți lideri să se abțină de la a vorbi public de activele rusești „ca de o pușculiță pe care o poți sparge cu ciocanul să iei banii și să-i cheltuiești pe ce vrei, nu e atât de simplu”.