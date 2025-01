Bogdan Aurescu îl felicită pe Nawaf Salam, după desemnarea în funcția de premier al Libanului

Bogdan Aurescu l-a felicitat pe judecătorul CIJ Nawaf Salam pentru desemnarea în calitate de premier al Libanului. „E un moment critic pentru statul libanez și poporul său”, a scris fostul ministru de Externe pe platforma X.

Președintele Curții Internaționale de Justiție, judecătorul Nawaf Salam, a fost desemnat, luni, premierul Libanului, într-o mișcare surpriză pentru țara măcinată de criză.

Warm congratulations to my dear colleague & friend @nawafasalam, #President of the UN?? lnternational Court of Justice @CIJ_ICJ, for his designation as Prime-minister of #Lebanon?? at a critical juncture for the Lebanese State & people! pic.twitter.com/1ghUVLl1HH