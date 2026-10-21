Booking.com este anchetată de autoritățile europene din cauza anunțurilor false și a fraudelor

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Autoritățile de reglementare ale Uniunii Europene au deschis o anchetă împotriva Booking.com, acuzând platforma de cazare că nu a făcut suficient pentru a-și proteja clienții de anunțurile false și de înșelătorii, scrie The Guardian.

Comisia Europeană, care supraveghează cele mai mari companii de tehnologie din lume care activează în UE, a declarat că Booking.com ar fi putut încălca Regulamentul privind serviciile digitale (DSA), prin modul „absolut sub standard” în care combate anunțurile frauduloase și înșelătoriile de tip phishing, în care infractorii se dau drept o terță parte pentru a convinge oamenii să le dea bani.

Un oficial al Comisiei a spus că Booking.com ar trebui să efectueze evaluări ale riscurilor și să ia măsuri pentru prevenirea fraudelor, așa cum prevede DSA. „Considerăm că ce au făcut este absolut sub standard”, a declarat oficialul. „Deși iau măsuri, ar putea merge mult mai departe și ar putea avea sisteme mult mai solide de prevenire a fraudelor”.

Oficialii europeni vor verifica, de asemenea, dacă Booking.com a încălcat regulile privind transparența publicității, prin faptul că nu le-ar fi spus clar utilizatorilor că unii furnizori de cazare au plătit pentru a-și face afacerea mai vizibilă pe platformă.

Potrivit DSA, care are ca scop protejarea oamenilor de conținutul dăunător și ilegal de pe internet, o companie poate fi amendată cu până la 6% din cifra de afaceri anuală la nivel mondial.

Comisia a precizat că deschiderea anchetei nu anticipează rezultatul acesteia.

Booking.com, care are sediul la Amsterdam și susține că are 28 de milioane de anunțuri de cazare, a transmis că se implică în mod constructiv în dialogul cu Comisia.

„Securitatea, încrederea și protecția datelor personale sunt priorități de top pentru Booking.com”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei. „Rămânem angajați să colaborăm cu guvernele, autoritățile de reglementare, organele de aplicare a legii și partenerii din industrie relevanți pentru a combate criminalitatea cibernetică și fraudele online și pentru a-i proteja pe călători și pe parteneri”.

Ancheta vine după ce cercetătorii organizației britanice pentru protecția consumatorilor Which? au scos la iveală breșe de securitate ale Booking.com, după ce au folosit platforma pentru a crea și a încasa plata pentru o ofertă falsă de cazare la 10 Downing Street, reședința premierului britanic.

Oficialii europeni investighează înșelătorii similare, la adrese mai puțin celebre, în care clienții au crezut că au rezervat o cazare, doar ca să descopere, la sosire, că proprietatea fusese listată în mod fraudulos pe Booking.com.

Oficialii analizează și o a doua categorie de înșelătorii, numite „deturnări de rezervări”, în care escrocii folosesc date furate prin hacking ca să se dea drept furnizori de cazare.

Infractorii trimit mesaje pe WhatsApp și au folosit chiar și platforma Booking.com pentru a le cere clienților plăți, chipurile pentru a le garanta cazarea. În cazurile analizate de Guardian Money în 2025, victimelor le-au fost furate câteva sute de lire sterline.

Oficialii UE vor verifica dacă firma are suficiente măsuri de protecție pentru a împiedica folosirea abuzivă a datelor.

Asociația olandeză a consumatorilor Consumentenbond a anunțat că a primit, în 2025, 200 de sesizări privind înșelătorii legate de Booking.com, care i-au costat pe oameni 65.000 de euro, față de 89 de sesizări, în valoare de 25.000 de euro, în anul precedent.

Potrivit asociației, aceste cazuri sunt „doar vârful aisbergului”, pentru că multe victime nu apelează la serviciul său de asistență pentru fraude.

În 2024, Booking.com a declarat pentru BBC că a înregistrat o creștere de 500 până la 900% a înșelătoriilor în ultimele 18 luni, alimentată de instrumentele de inteligență artificială generativă, care le permit escrocilor să creeze e-mailuri false și linkuri de rezervare care arată extrem de realist.

„Este pozitiv să vedem că Comisia Europeană investighează Booking.com pentru nerespectarea regulilor digitale ale UE. Aceasta este o problemă sistemică”, a declarat Agustín Reyna, directorul general al organizației paneuropene a consumatorilor BEUC.

„Europenii ar trebui să-și poată rezerva vacanțele fără teama de a fi înșelați. Regulamentul privind serviciile digitale stabilește responsabilități clare pentru platforme în gestionarea acestor riscuri, iar noi trebuie să ne asigurăm că principala platformă de rezervări din Europa își ia aceste responsabilități în serios”, a precizat Henna Virkkunen, responsabila Comisiei pentru politicile din domeniul tehnologiei.