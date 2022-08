Boris Johnson s-a dus la Kiev de Ziua Independenței Ucrainei

Радий вітати в День Незалежності великого друга України Бориса Джонсона. Boris Johnson, дякую за безкомпромісну підтримку нашої країни з перших днів повномасштабної російської агресії, за стійке відстоювання інтересів України на міжнародній арені! Нашій державі пощастило мати такого друга! —— I am happy to meet Boris Johnson, a great friend of Ukraine, on Independence Day. Boris Johnson, thank you for the uncompromising support for our country from the first days of the full-scale Russian aggression, for steadfastly defending the interests of Ukraine in the international arena! Ukraine is lucky to have such a friend!