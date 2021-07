Britanicii au sărbătorit Ziua Libertății precum trecerea în noul an. Șampanie scumpă și petreceri în toate cluburile din Anglia

Începând de astăzi, măștile faciale nu vor mai fi obligatorii din punct de vedere legal și, având în vedere regulile de distanțare socială, nu vor mai exista limite pentru persoanele care participă la spectacole de teatru sau la evenimente mari.

Oficialii din sănătatea publică se tem că celebrările în public ar putea declanșa haosul în sistemul sanitar britanic.

Din Londra până în Liverpool, mii de tineri au decis să îi ignore pe exterți și să danseze toată noaptea, în așteptarea „Zilei Libertății”. Cluburile de noapte, care au fost închise din martie 2020, s-au redeschis în cele din urmă și i-au primit pe petrecăreți.

#FreedomDay from Heaven, central London, as nightclubs open again after 16 months pic.twitter.com/p0hkTdr8S1