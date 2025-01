Bucurie pe străzile din Gaza după ce Hamas și Israel au ajuns la un armistițiu. Cetățenii americani ar putea fi primii eliberați

Palestinienii din Gaza sărbătoresc armistițiul dintre Israel și Hamas. Foto: Profimedia Images

Mii de palestinieni din Gaza au sărbătorit vestea că Israelul și Hamas au ajuns la un acord de încetare a focului și eliberare a ostaticilor, punând astfel capăt unei perioade de peste 15 luni de război. În ciuda avertismentelor Israelului cu privire la detalii „nerezolvate”, locuitorii Gazei au marcat momentul prin îmbrățișări și cântece de bucurie. Acordul, negociat la Doha, prevede eliberarea ostaticilor și retragerea treptată a trupelor israeliene din teritoriul palestinian, oferind o speranță pentru pace și reconciliere în regiune.

Mulțimile de locuitori ai Gazei au cântat și s-au îmbrățișat miercuri, când s-a răspândit vestea că Israelul și Hamas au ajuns la un acord de încetare a focului și de eliberare a ostaticilor, cu scopul de a pune capăt celor peste 15 luni de război din teritoriul palestinian, notează The New Indian Express.

După ce un oficial american și o sursă apropiată negocierilor au dezvăluit pentru prima dată acordul, Israelul a avertizat că mai multe puncte „rămân nerezolvate” și că speră să fie rezolvate.

Dar celebrarea era deja în toi în Gaza, unde jurnaliștii AFP au văzut mulțimi de oameni care se îmbrățișau și făceau fotografii pentru a marca anunțul.

Thousands of Palestinians in Gaza celebrated as news spread that a ceasefire and hostage release deal had been reached between Israel and Hamas.



?https://t.co/v61UutXx26 pic.twitter.com/9WmDJdEvSw — DW News (@dwnews) January 15, 2025

„Nu pot să cred că acest coșmar de mai bine de un an se apropie în sfârșit de final. Am pierdut atât de mulți oameni, am pierdut totul”, a declarat Randa Sameeh, o femeie de 45 de ani strămutată din orașul Gaza în tabăra Nuseirat din centrul teritoriului.

„Avem nevoie de multă odihnă. Imediat ce începe armistițiul, voi merge la cimitir pentru a-mi vizita fratele și membrii familiei. I-am îngropat în cimitirul Deir el-Balah fără morminte adecvate. Le vom construi morminte noi și le vom scrie numele pe ele”.

More celebrations in Gaza tonight. Very emotional scenes ???



The Palestinians are enjoying and hugging. Ma Shaa Allah ??♥️♥️♥️ #Gaza #GazaCeasefire



pic.twitter.com/aHZSG3Uoeb January 15, 2025

În fața Spitalului Martirilor Al-Aqsa din Deir el-Balah, unde au fost transportate multe dintre victimele războiului, sute de palestinieni s-au adunat pentru a scanda, a cânta și a flutura steaguri, au arătat imaginile AFPTV.

La un moment dat, un cetățean din mulțime și un jurnalist îmbrăcat cu o vestă antiglonț au fost urcați pe umerii oamenilor pentru a realiza un interviu deasupra mulțimii de locuitori ai Gazei exaltați.

În timp ce o ambulanță se strecura prin mulțime pentru a ajunge la spital, bărbați și femei zâmbitori deopotrivă scandau „Allahu Akbar”, sau „Dumnezeu este mare” în arabă, și fluturau steagul palestinian.

Copii mici, unii părând derutați de agitație, s-au adunat și în fața spitalului, mișunând printre adulți și urmărind cum aceștia acordau interviuri presei care îi aștepta.

Un grup de băieți tineri din centrul mulțimii a cântat o melodie populară în favoarea rezistenței, în timp ce adulții filmau momentul pe telefoanele lor.

În orașul Gaza, Abdul Karim, în vârstă de 27 de ani, a declarat: „Simt bucurie în ciuda a tot ceea ce am pierdut”. „Nu-mi vine să cred că în sfârșit îmi voi revedea soția și cei doi copii”, a adăugat el. „Au plecat în sud acum aproape un an. Sper că le vor permite celor strămutați să se întoarcă rapid.”

Palestinians celebrating ahead of the announcement of the ceasefire agreement in Gaza. pic.twitter.com/XiOGFJSQup — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) January 15, 2025

În Khan Yunis, în sudul Fâșiei Gaza, s-au adunat, de asemenea, mulțimi mari de oameni, cu tineri care navigau prin mulțime pe umerii altora, bătând la tobe și aclamând.

Acordul convenit miercuri ar trebui să pună capăt luptelor din teritoriul palestinian devastat și să prevadă eliberarea ostaticilor deținuți în Gaza în schimbul prizonierilor palestinieni deținuți în închisorile israeliene.

Hamas a declanșat războiul din Gaza prin organizarea, la 7 octombrie 2023, a celui mai sângeros atac asupra Israelului, soldat cu moartea a 1 210 persoane, majoritatea civili, potrivit cifrelor oficiale israeliene prezentate de AFP.

De asemenea, militanții palestinieni au luat 251 de persoane ostatice în timpul atacului, dintre care 94 sunt încă reținute în Gaza, inclusiv 34 pe care armata israeliană le consideră moarte.

Campania de represalii a Israelului în Gaza a ucis 46 707 persoane, majoritatea civili, potrivit cifrelor Ministerului Sănătății din teritoriul condus de Hamas, pe care ONU le consideră fiabile.

Acord în trei etape pentru Fâșia Gaza

Israel și Hamas au ajuns la un acord de încetare a focului și eliberare a ostaticilor în urma negocierilor de la Doha, relatează BBC. Armistițiul intră în vigoare duminică, 19 ianuarie, a anunțat premierul Qatarului. De asemenea, președintele american Joe Biden a precizat că acordul va „opri luptele din Gaza, va permite ajutorul umanitar pentru civilii palestinieni și va reuni ostaticii cu familiile lor după mai bine de 15 luni în captivitate”.

Acordul în trei etape va începe cu o încetare a focului pe o perioadă inițială de șase săptămâni. Un oficial palestinian a declarat pentru BBC că Hamas va elibera trei ostatici în prima zi a acordului, iar apoi Israel va începe să-și retragă trupele din zonele populate.

Mai mulți ostatici vor fi eliberați în săptămânile următoare, a spus oficialul, iar Israel va permite refugiaților să se întoarcă în nordul Gazei.

Israel a precizat că se așteaptă ca 33 de ostatici să fie eliberați în prima fază și că va elibera, de asemenea, ostatici palestinieni în schimb, fără a da un număr însă.

Negocieri pentru cea de-a doua etapă a acordului, în care ar trebui eliberați restul ostaticilor, iar trupele israeliene ar trebui să se retragă cu totul, vor începe după două săptămâni.

Purtătorul de cuvânt al ministerului de Externe de la Qatar a precizat că nu există probleme „majore” în calea acordului și s-a arătat optimist că negocierile vor duce la un acord „în curând”. Însă, a avertizat că orice „detaliu minor” ar putea submina progresul obținut în negocierile de până acum.

De altfel, mişcarea islamistă palestiniană Hamas şi aliata sa Jihadul Islamic au aprobat acordul aflat în discuţie la Doha în vederea unei încetări a focului şi unui schimb de ostatici şi deţinuţi, au declarat miercuri două surse palestiniene apropiate negocierilor pentru AFP.

Hamas le-a transmis civililor să nu plece din zonele unde se află până nu începe oficial acordul de încetare a focului.

Surse CNN: Se așteaptă ca ostaticii americani să fie eliberați în primă fază

Se așteaptă ca ostaticii americani să fie eliberați în timpul fazei inițiale a încetării focului din Gaza care a fost convenită, spun două surse pentru CNN.

Nu a fost clar care dintre ostaticii americani vor ieși ca parte a primului grup eliberat, și dacă unii sau toți cei eliberați vor fi în viață.

Șapte ostatici americani sunt reținuți în Gaza. Cei trei americani presupuși a fi în viață sunt Edan Alexander, Sagui Dekel-Chen și Keith Siegel; alți patru au fost declarați morți și rămășițele lor nu au fost încă returnate.

Trump își asumă meritele pentru armistițiul din Gaza. Biden: „E o glumă, nu?”

În timp ce Donald Trump se felicita pe rețeaua sa socială pentru armistițiul din Fâșia Gaza, Joe Biden declara, într-o conferință de presă, că a fost un efort de echipă, iar atât el, cât și președintele-ales al SUA au vorbit pe aceeași voce la negocierile pentru acord. Întrebat totuși cine ar trebui să își aroge meritele pentru acordul de încetare a focului, Joe Biden a întrebat „e o glumă, nu?” și apoi a plecat, relatează BBC.

La conferința de presă în care a dat detalii despre armistițiul pentru Fâșia Gaza, negociat la Doha, Joe Biden a spus că echipa sa și a lui Donald Trump au acționat ca „o echipă” și au avut aceleași mesaje la negocieri.

Chiar la finalul conferinței însă, când se pregătea să plece, președintele în funcție al Statelor Unite a fost întrebat totuși cine ar trebui să își aroge meritele pentru armistițiu, el sau Trump, moment în care Biden a replicat „e o glumă, nu?”.