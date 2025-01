Trump își asumă meritele pentru armistițiul din Gaza: „Am realizat atâtea lucruri deja”. Răspunsul lui Biden: „E o glumă, nu?”

În timp ce Donald Trump se felicita pe rețeaua sa socială pentru armistițiul din Fâșia Gaza, Joe Biden declara, într-o conferință de presă, că a fost un efort de echipă, iar atât el, cât și președintele-ales al SUA au vorbit pe aceeași voce la negocierile pentru acord. Întrebat totuși cine ar trebui să își aroge meritele pentru acordul de încetare a focului, Joe Biden a întrebat „e o glumă, nu?” și apoi a plecat, relatează BBC.

La conferința de presă în care a dat detalii despre armistițiul pentru Fâșia Gaza, negociat la Doha, Joe Biden a spus că echipa sa și a lui Donald Trump au acționat ca „o echipă” și au avut aceleași mesaje la negocieri.

Chiar la finalul conferinței însă, când se pregătea să plece, președintele în funcție al Statelor Unite a fost întrebat totuși cine ar trebui să își aroge meritele pentru armistițiu, el sau Trump, moment în care Biden a replicat „e o glumă, nu?”.

Iată schimbul de replici:

Reporter asks about who get credit for this, "you or Trump?"



President Biden: "Is that a joke?" pic.twitter.com/7u6AMuNhMG