Capitala care va deveni „super-îmbătrânită” până în 2035. Unul din trei locuitori va avea peste 60 de ani

1 minut de citit Publicat la 12:29 21 Oct 2026 Modificat la 12:30 21 Oct 2026

Capitala Chinei, Beijing, ar urma să devină „super-îmbătrânită” până în 2035. Foto: Getty Images

Capitala Chinei, Beijing, ar urma să devină „super-îmbătrânită” până în 2035, când aproximativ o treime din populație va avea cel puțin 60 de ani, potrivit Beijing Daily, preluată de Reuters.

Autoritățile chineze au făcut din evoluția populației una dintre temele importante ale strategiei economice a țării. Numai în acest an, măsurile prin care guvernul încearcă să încurajeze creșterea natalității ar putea costa în total aproximativ 180 de miliarde de yuani, echivalentul a 26,92 miliarde de dolari.

Până în 2035, unul din trei locuitori ai Beijingului va avea 60 de ani sau mai mult, scrie Beijing Daily.

La sfârșitul anului trecut, în capitala Chinei trăiau 5,29 milioane de persoane cu vârsta de cel puțin 60 de ani, adică aproape un sfert din populația orașului.

Autoritățile locale încearcă să extindă sprijinul acordat vârstnicilor, inclusiv prin majorarea pensiei de bază, potrivit publicației.

Populația Chinei este în scădere din 2022 și îmbătrânește într-un ritm rapid. Fenomenul complică planurile autorităților de a stimula consumul intern și de a ține sub control datoria, în condițiile în care sute de milioane de oameni urmează să iasă din câmpul muncii, iar sistemul de pensii este deja supus unei presiuni tot mai mari.

Demografii și economiștii avertizează că numărul mai mic de copii de astăzi ar putea însemna, în timp, mai puține gospodării și o creștere mai lentă a consumului.