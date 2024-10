Casa Albă reacționează după atacul Israelului asupra unui spital din Gaza, soldat cu incendierea unei tabere de refugiați: "Îngrozitor"

Casa Albă anunță că a transmis Israelului reacția sa după un atac al IDF asupra unui spital din Gaza, în urma căruia mai mulți oameni au murit, iar o tabără de corturi a fost incendiată.

"Imaginile și înregistrările video cu (...) civili strămutați care ard de vii în urma unei lovituri aeriene israeliene sunt profund tulburătoare și ne-am exprimat clar îngrijorarea față de guvernul israelian", a declarat John Kirby, consilierul Casei Albe pentru comunicări legate de securitatea națională, potrivit Times of Israel.

"Israelul are responsabilitatea de a face mai mult pentru a evita victimele civile, iar ceea ce s-a întâmplat (la spitalul bombardat, n.r.) este îngrozitor, chiar dacă Hamas opera în apropierea spitalului, în încercarea de a folosi civili ca scuturi umane", a aăugat Kirby.

Armata israeliană a confirmat în cursul zilei de luni că a lovit complexul spitalicesc Al-Aqsa situat în orașul Deir al-Balah din centrul Fâșiei Gaza. Potrivit IDF, în locația respectivă funcționa un centru de comandă operat de teroriști Hamas.

Presa palestiniană a relatat că trei persoane au fost ucise și alte 40, rănite în urma raidului israelian.

This is so f**** scary

Do u know how many people live in this area!!!!



Video taken from al aqsa hospital in deir el balah pic.twitter.com/MsYCbfxX4T